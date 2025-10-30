;

VIDEO. Terminó de mala manera: la tremenda riña que se tomó el final del partido entre la U y Lanús en Copa Sudamericana

Azules y granates se fueron a las manos una vez terminado el encuentro en Argentina.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Getty Images

En un partido repleto de polémicas en contra de la Universidad de Chile, Lanús eliminó a los azules y se metió en la final de la Copa Sudamericana.

Una vez que el juez venezolano Alexis Herrera pitó el final del encuentro, las cosas se descontrolaron en el Estadio Ciudad de Lanús, provocándose una trifulca de magnitud.

El más ofuscado por parte de la U fue Rodrigo Contreras, quien se envalentonó contra la mayoría de los futbolistas del club argentino, resultando en ocasiones incontenible incluso para sus propios compañeros.

En el caso de los locales, el polémico Lautaro “Laucha” Acosta fue el cabecilla: aunque no fue protagonista en cancha, destacó por sus acciones extrafutbolísticas.

