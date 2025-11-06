;

ADN Hoy. Periodista español explica cómo Putin busca expandir su influencia en América Latina: esta sería su principal estrategia en Chile

El corresponsal de guerra presentó en Chile su libro Rusia contra el mundo y advirtió cómo el Kremlin utiliza la propaganda y la desinformación para ganar terreno político en la región.

Cristóbal Álvarez

Durante este jueves, el periodista español Marc Marginedas, corresponsal de guerra y autor del libro Rusia contra el mundo, conversó con ADN Hoy sobre el avance de la influencia rusa en América Latina y los métodos que utiliza el Kremlin para expandir su poder fuera de Europa.

RT —la cadena estatal rusa— no es un medio de comunicación, sino una herramienta al servicio del Estado ruso. RT en español tiene un sesgo hacia la izquierda, mientras que en inglés se orienta hacia la derecha, porque busca influir en sectores distintos según el país”, señaló.

El autor sostuvo que la propaganda no es el único instrumento utilizado por Moscú. “La Rusia de Putin, heredera de la KGB, coopta terroristas para cometer atentados, algo que hizo incluso dentro de sus propias fronteras. Putin llegó al poder tras los atentados falsos de 1999, autoinfligidos para justificar la guerra en Chechenia”, afirmó, y añadió que Europa enfrenta hoy una “oleada de atentados” que coinciden con procesos electorales.

Rusia busca expandir su influencia donde los Estados son más frágiles, particularmente en Centroamérica. En Honduras, por ejemplo, hay elecciones el 30 de noviembre, y ya se observa una estrategia similar a la venezolana por el nivel de polarización”, explicó.

En esa línea, aseguró que Moscú intenta interferir directamente en los procesos democráticos. “Primero quiso enviar observadores electorales —lo cual es paradójico, considerando que no es un país democrático— y además ha desplegado propagandistas rusos en Honduras. Entre ellos están mi compatriota Pablo Iglesias y la periodista Inna Afinogenova, excolaboradora de los medios de propaganda de Putin”.

Transmisiones de RT en Chile

“Uno de los casos que cubrí fue la posibilidad de que RT comenzara a emitir en abierto en Chile, de la noche a la mañana, sin autorización del Consejo Nacional de Telecomunicaciones. Según la experta María José Labrador, eso requiere un proceso formal; no puede hacerse de inmediato”, dijo.

“Hay que insistir: RT no es un medio de información, es una plataforma de propaganda. Sus trabajadores no son periodistas, sino comunicadores o propagandistas. En español se presenta como de izquierda; en inglés o alemán, como ultraderechista y xenófobo. No hay una línea editorial, sino un objetivo político”, agregó.

El periodista sostuvo que, si bien en Chile hay un mayor consenso institucional, el riesgo persiste. “Durante las protestas sociales se detectaron contenidos de RT que incitaban a los manifestantes a cometer saqueos. No generaron las protestas, pero sí promovieron una escalada violenta”, afirmó.

Marginedas recordó que en España la cadena está prohibida, aunque algunos de sus rostros más conocidos continúan operando bajo nuevas marcas. “Inna Afinogenova se instaló en España diciendo que estaba en contra de la guerra, pero siguió trabajando para Canal Red, un medio que replica el mismo discurso del Kremlin”, explicó.

