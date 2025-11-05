;

VIDEO. Bizarrap y Daddy Yankee lanzan “Music Session #0/66”: el regreso más inesperado del año

A pesar de haberse retirado oficialmente de la música urbana, Daddy Yankee reapareció frente a los micrófonos.

Javiera Rivera

YouTubue

YouTubue

La espera terminó. El productor argentino Bizarrap y el icónico artista puertorriqueño Daddy Yankee sorprendieron al mundo con el estreno de la “BZRP Music Session #0/66”, una colaboración que marca un hito.

A pesar de haberse retirado oficialmente de la música urbana, Daddy Yankee reapareció frente a los micrófonos junto a uno de los productores más influyentes de la música latina actual.

El estreno se llevó a cabo a las 21:00 horas de este miércoles 5 de noviembre, generando una verdadera revolución entre los fanáticos.

Sin duda, el anuncio generó expectativa desde el primer día: por un lado, Bizarrap seguía ampliando su registro de colaboraciones globales; por otro, se abría la duda sobre si Daddy Yankee retomaría su esencia urbana.

La sesión, numerada de manera poco convencional como “#0/66”, suma aún más misterio al formato habitual del productor argentino. Esta cifra ha despertado teorías, quienes ven en el número una especie de “reinicio” musical.

Con este lanzamiento, Daddy Yankee no solo vuelve al estudio de grabación, sino que también reabre el debate sobre su futuro musical.

¿Regreso definitivo al género urbano o un regalo puntual para sus fans? El tiempo lo dirá, pero por ahora, el “Big Boss” sigue demostrando por qué es una leyenda viva de la música latina.

Escucha el nuevo lanzamiento de Daddy Yankee y Bizarrap:

