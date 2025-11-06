Los tres nuevos ejes claves de la reforma de Salud presentada por el Gobierno al Senado

La Comisión de Salud del Senado acordó conformar una mesa técnica —con asesores parlamentarios y del Ministerio de Salud (Minsal)— para ordenar y revisar las 67 indicaciones ingresadas al proyecto que moderniza el Sistema Nacional de Servicios de Salud, fortalece al Fondo Nacional de Salud (Fonasa), crea el Servicio Nacional de Salud Digital y otorga nuevas facultades al Instituto de Salud Pública (ISP) y a la Central de Abastecimiento (Cenabast).

La iniciativa, en primer trámite, acumula 4 enmiendas del Ejecutivo y 63 de senadores.

En la sesión, la ministra Ximena Aguilera detalló tres cambios propuestos por el Minsal:

(1) incorporar las licencias por pre y postnatal y por enfermedad grave de hijo menor de un año al ámbito de Subsidios por Incapacidad Laboral (SIL) que resolverá Fonasa;

(2) fortalecer a la autoridad sanitaria (Minsal, ISP y seremis) permitiendo contratar médicos y dentistas con especialidad —infectología, pediatría, oncología— para liderar programas, corrigiendo desincentivos de carrera funcionaria; y

(3) traspasar desde honorarios a contrata al personal del actual Departamento de Salud Digital cuando se cree el nuevo Servicio Nacional de Salud Digital.

El presidente de la Comisión, senador Iván Flores, valoró el avance pero advirtió que “quedan cortas” frente a cambios más profundos. Su par Sergio Gahona se declaró conforme tras más de veinte audiencias previas.

En tanto, el senador Juan Luis Castro alertó sobre la gestión de licencias por parte de Fonasa: si un permiso es rechazado sin datos suficientes, las COMPIN podrían saturarse con revisiones sin antecedentes.

La Comisión también abrió el debate por el incumplimiento del “pago” territorial de especialidades por parte de becados, especialmente en regiones. La mesa técnica definirá qué indicaciones requieren patrocinio del Ejecutivo —varias serían inadmisibles— para iniciar la votación en particular, prevista para el martes 18 de noviembre.