;

Esta Navidad, el mejor regalo es crecer en familia: Aldeas Infantiles SOS Chile lanza su campaña solidaria

La iniciativa busca recaudar fondos para que más de 35.000 niños y familias tengan una Navidad protegida y con contención afectiva.

Mario Vergara

Esta Navidad, el mejor regalo es crecer en familia: Aldeas Infantiles SOS Chile lanza su campaña solidaria

Aldeas Infantiles SOS Chile ha lanzado su campaña solidaria navideña bajo el lema: “El regalo de crecer en familia” , con el objetivo de asegurar que más niños, niñas y adolescentes puedan experimentar el verdadero espíritu de la temporada, acompañados y protegidos en un entorno familiar afectivo. La iniciativa, presentada en Santiago en noviembre de 2025 , busca recaudar fondos para continuar con su labor histórica de garantizar el derecho de la niñez a crecer en un ambiente familiar protector.

La organización hace un llamado a la comunidad para ser parte de un regalo que transforma vidas. Según Susan Aguirre, Directora de Recaudación de Fondos de Aldeas Infantiles SOS Chile, el apoyo navideño adquiere un valor significativo cuando hay vínculos afectivos dañados o en proceso de sanación. “Detrás de cada historia hay un niño o niña que necesita sentirse parte, tener un hogar y un futuro con oportunidades”, destacó Aguirre.

A lo largo de más de 60 años, Aldeas Infantiles SOS Chile ha trabajado incansablemente para romper el ciclo del abandono y la violencia. Esta labor ha permitido brindar apoyo a más de 35.000 niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias que han participado en sus Programas de Cuidado Alternativo y de Fortalecimiento Familiar.

Revisa también:

ADN

La campaña solidaria se extenderá desde el 5 de noviembre hasta el 22 de diciembre , y la meta fijada es reunir 20 millones de pesos en donaciones esporádicas. El objetivo es invitar tanto a personas individuales como a empresas e instituciones a sumarse a esta iniciativa de alto impacto social.

Las personas interesadas en colaborar podrán realizar un aporte único a través del sitio web sosnavidad.cl , desde cualquier lugar de Chile. Este regalo solidario se presenta como una oportunidad para que la ayuda “se multiplica”

Contenido patrocinado

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco &#039;Toque&#039;

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco 'Toque'

Queda cada vez menos para el lanzamiento de &#039;LUX&#039; de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

Queda cada vez menos para el lanzamiento de 'LUX' de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

&#039;Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

'Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad