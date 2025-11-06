Esta Navidad, el mejor regalo es crecer en familia: Aldeas Infantiles SOS Chile lanza su campaña solidaria

Aldeas Infantiles SOS Chile ha lanzado su campaña solidaria navideña bajo el lema: “El regalo de crecer en familia” , con el objetivo de asegurar que más niños, niñas y adolescentes puedan experimentar el verdadero espíritu de la temporada, acompañados y protegidos en un entorno familiar afectivo. La iniciativa, presentada en Santiago en noviembre de 2025 , busca recaudar fondos para continuar con su labor histórica de garantizar el derecho de la niñez a crecer en un ambiente familiar protector.

La organización hace un llamado a la comunidad para ser parte de un regalo que transforma vidas. Según Susan Aguirre, Directora de Recaudación de Fondos de Aldeas Infantiles SOS Chile, el apoyo navideño adquiere un valor significativo cuando hay vínculos afectivos dañados o en proceso de sanación. “Detrás de cada historia hay un niño o niña que necesita sentirse parte, tener un hogar y un futuro con oportunidades”, destacó Aguirre.

A lo largo de más de 60 años, Aldeas Infantiles SOS Chile ha trabajado incansablemente para romper el ciclo del abandono y la violencia. Esta labor ha permitido brindar apoyo a más de 35.000 niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias que han participado en sus Programas de Cuidado Alternativo y de Fortalecimiento Familiar.

La campaña solidaria se extenderá desde el 5 de noviembre hasta el 22 de diciembre , y la meta fijada es reunir 20 millones de pesos en donaciones esporádicas. El objetivo es invitar tanto a personas individuales como a empresas e instituciones a sumarse a esta iniciativa de alto impacto social.

Las personas interesadas en colaborar podrán realizar un aporte único a través del sitio web sosnavidad.cl , desde cualquier lugar de Chile. Este regalo solidario se presenta como una oportunidad para que la ayuda “se multiplica”