Detienen a “El Chino de la Carne”, líder de banda que robaba distribuidoras en el sur de Santiago / Diego Martin

Carabineros detuvo este jueves a Carlos Enrique Ibáñez, alias “El Chino de la Carne”, acusado de integrar una banda dedicada al robo en distribuidoras de carne en la zona sur de Santiago.

Según Carabineros, la captura se realizó en su domicilio en Puente Alto, tras una orden judicial de detención y registro emitida por el 12° Juzgado de Garantía de Santiago.

Ibáñez, conocido por su amplio prontuario policial —que incluye 14 detenciones previas— fue sorprendido con diversas especies robadas en su poder, vinculadas directamente a los delitos investigados.

La banda actuaba en distintos puntos de la capital, ingresando a recintos no habitados para sustraer grandes cantidades de carne destinada a la distribución comercial.

Por otro lado, de acuerdo a información entregada por la policía, aún hay otros integrantes del grupo que continúan prófugos.

Por lo anterior, las autoridades mantienen operativos activos para dar con los demás involucrados y esclarecer la totalidad de los robos asociados a esta organización delictual.