Nueva alza de la luz en Chile: cuándo es y cuánto podrían subir la boletas

Una estimación de la consultora energiE detalló el impacto para clientes residenciales e industriales. Estos son los detalles.

Javier Méndez

Uno de los golpes más significativos al bolsillo de los chilenos ha sido el incremento en las cuentas eléctricas, que comenzó en julio de 2024.

De hecho, desde esa fecha se ha registrado una seguidilla de alzas e incluso se implementó el Subsidio Eléctrico, un beneficio transitorio destinado a mitigar el impacto en los hogares más vulnerables y que ya se encamina a la cuarta convocatoria.

Pero ojo, porque en enero de 2026 se espera un nuevo aumento en las boletas, sumándose a las secuelas del descongelamiento de las tarifas eléctricas.

Según las estimaciones de la consultora energiE (vía DF), se proyecta una subida del 2% en la tarifa residencial, que es aquella que abarca al 97% de los clientes en Chile.

Dicho ajuste será menor a la última alza, del pasado mes de julio, cuando el promedio nacional fue de 7,1%. Así, el cambio podría traducirse en unos $800 mensuales para un hogar promedio (consumo de 180 kWh/mes).

Para los clientes industriales regulados, con un consumo mensual promedio de 13.629 kWh, se proyecta un incremento del 1,7%, lo que equivaldría a aproximadamente $45.000 adicionales en la boleta mensual.

Eso sí, aún se está a la espera del Informe Técnico Preliminar de Fijación de Precios de Nudo Promedio del Sistema Eléctrico Nacional que debe publicar la Comisión Nacional de Energía (CNE), correspondiente al primer semestre del próximo año.

Algunos de los factores que impactarían en el cambio serían la variación del dólar, cartera de contratos de suministro regulado y la variación de indexadores de energía.

