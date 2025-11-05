Tras 75 años de historia: famosa empresa de muebles chilena se va a la quiebra por millonarias deudas

En mayo pasado se reveló que la empresa Muebles Sur pasaba por un complejo momento económico con pasivos que superaban los $2.690 millones.

El martes de esta semana se confirmó la mala noticia: la compañía con más de 75 años de historia en Chile se fue definitivamente a la quiebra.

Según detalló Pulso, durante la última junta de acreedores de la firma de decoración no se alcanzó un acuerdo respecto a su propuesta de reorganización.

En detalle, el 1° Juzgado Civil de Santiago designó a Francisco Conejeros como liquidador titular.

Durante el primer semestre, la empresa atribuyó su mal momento a una serie de factores que impactaron tanto su operación como su liquidez.

Según explicó en un documento legal, entre las causas se incluyen los elevados gastos de inversión realizados en 2023 por el traslado de su casa matriz, oficinas y bodega. A eso también se sumó la “crisis del mercado inmobiliario”.

“Durante el periodo del Covid-19 se mantuvieron los pagos normalizados de sueldos y arriendos a pesar de la caída en los ingresos, generando una importante pérdida de capital”, indicó el escrito. A la par, Muebles Sur también se amparó en la “desaceleración económica y situación país”.