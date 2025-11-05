;

Tercería de un dominio y posesión en Chile: diferencias clave y cuándo utilizar cada acción para evitar un embargo

Si te embargan bienes que no son tuyos o que solo usas legítimamente, conocer la diferencia entre tercería de dominio y tercería de posesión puede evitar que pierdas lo que te pertenece.

ADN Radio

Housing lawsuits

Housing lawsuits / athima tongloom

En Chile, cuando un embargo recae sobre bienes de una persona que no es el deudor, existen dos herramientas legales para defender su propiedad o tenencia: la tercería de dominio y la tercería de posesión, ambas reguladas en los artículos 518 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

El abogado y director legal de GrupoDefensa.cl, Mario Espinosa, explica que “cuando hay un embargo que recae sobre bienes que no son del deudor, la única forma de dejar sin efecto ese embargo es a través de una tercería. Si no se presenta, se presume que los bienes son del deudor”.

La tercería de dominio busca proteger al propietario legítimo del bien embargado, en cambio la tercería de posesión busca proteger a quien usa o detenta legalmente el bien, aunque no sea su dueño, pero se comporta como tal. Es el caso por ejemplo de arrendatario que habita una casa donde su dueño tiene muchas deudas y llegan a embargar por dichas deudas: puede presentar esta acción para defender su posesión y evitar el retiro de sus pertenencias. En palabras del especialista, “recordemos que el embargo no es el retiro, sino un inventario o anotación de los bienes”.

Revisa también:

ADN

Por otro lado, si se embarga un vehículo o un inmueble que no pertenece al deudor, el dueño de dicho vehículo o de dicho inmueble puede presentar una tercería de dominio para excluir el bien del embargo y acreditar que te pertenece.

Espinosa aclara que “muchas veces ocurren situaciones inexactas, y la única forma de reclamar es intervenir judicialmente en el proceso; esa intervención se llama tercería.

Entre las diferencias prácticas: la tercería de dominio exige documentos que acrediten propiedad (escrituras, título de dominio) y se tramita a través de un procedimiento más largo, mientras que la tercería de posesión se resuelve como incidente, con plazos más breves y la posibilidad de suspender el remate si se demuestra posesión legítima. Ante un embargo sobre bienes ajenos, conviene asesorarse. DefensaDeudores.cl ofrece apoyo para evaluar la situación, redactar la tercería y llevarla a juicio.

