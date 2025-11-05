“Sobran los nombres de calles de militares...” Ñuñoa propone radical cambio en homenaje a Héctor Noguera tras su muerte / Mario Davila/AgenciaUno

¿Dos calles para Tito? El alcalde Sebastián Sichel anunció al Concejo Municipal de Ñuñoa la propuesta de cambio de nombre de la calle Jorge Washington —en el tramo comprendido entre Balbina Vera e Irarrázaval— por el de Héctor Noguera, como homenaje a la trayectoria y legado del destacado actor nacional.

La iniciativa busca rendir homenaje al invaluable aporte de Héctor Noguera al teatro chileno y, en particular, a su papel en la consolidación del Teatro UC, ubicado en Plaza Ñuñoa, donde ejerció como director.

El alcalde Sebastián Sichel destacó que esta propuesta fue conversada con la familia del actor, el rector de la Universidad Católica y la vicepresidenta del Consejo de la Sociedad Civil (COSOC), quienes manifestaron su acuerdo y satisfacción con la iniciativa. “Nos sobran los nombres de calles de militares y nos faltan de artistas”, afirmó.

El cortejo fúnebre del actor pasó frente a ese mismo teatro, donde cientos de personas se reunieron para despedirlo con flores, aplausos y emoción. Un gesto espontáneo que reflejó el cariño transversal hacia un artista que trascendió generaciones y que, con su talento y sensibilidad, marcó la historia del arte escénico chileno.

“Nombrar una calle con su nombre es una manera de mantener vivo su legado y de agradecerle por haber puesto al teatro chileno en el corazón de nuestra comuna”, agregó Sichel.