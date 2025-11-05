¿Muerte accidental o crimen? “Barbie humana” fue encontrada muerta en casa de un funcionario público en Brasil

La influencer brasileña Bárbara Jankavski Márquez, conocida en redes sociales como la “Barbie humana” por haberse sometido a más de 25 cirugías estéticas para parecerse a la icónica muñeca, fue encontrada muerta el pasado 2 de noviembre en un domicilio del barrio Siciliano, en São Paulo.

De acuerdo con los reportes policiales, la mujer de 31 años fue hallada por la Policía Militar en el interior de la vivienda de un defensor público de 51 años, quien afirmó haber contratado sus “servicios personales”.

El hombre declaró que durante la jornada ambos consumieron sustancias ilícitas, y que la influencer comenzó a toser repetidamente antes de quedarse dormida. Al notar que no respiraba, dijo haber intentado reanimarla siguiendo las instrucciones de los paramédicos, sin éxito.

El cuerpo de Jankavski fue encontrado vestido solo con ropa interior y presentaba lesiones visibles en el ojo izquierdo y en la espalda, lo que llevó a la Policía Civil a catalogar el hecho como una “muerte sospechosa”.

Aunque una amiga del funcionario público aseguró que la joven sufrió una caída accidental durante la madrugada, los investigadores mantienen abiertas todas las líneas de indagación.

Las autoridades brasileñas esperan los resultados de los exámenes toxicológicos y de autopsia para determinar las causas del deceso, mientras el caso permanece bajo investigación.

“Boneca Desumana”

Bárbara Jankavski —quien también se hacía llamar “Boneca Desumana” (“Muñeca Deshumana”)— contaba con más de 55 mil seguidores en Instagram y se había sometido a una extensa lista de procedimientos estéticos, entre ellos liposucciones, aumento de senos y glúteos, y cinco cirugías de nariz.

En sus redes documentaba cada paso de su transformación, convirtiéndose en un fenómeno viral por su obsesión con alcanzar la apariencia de una Barbie real.