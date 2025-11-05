Fingió su muerte para huir de la justicia y vivió con una identidad falsa: capturan a delincuente sexual 13 años después de ser condenado

Un insólito caso policial salió a la luz en Estados Unidos luego de que un delincuente sexual condenado, que fingió su propia muerte hace más de una década, fuera finalmente capturado.

Se trata de Anthony Lennon, quien en 2012 desapareció tras montar una escena de crimen falsa en Oklahoma, usando su propia sangre para simular un asesinato y escapar de la justicia, según consigna el medio Toofab.

Durante 13 años, Lennon vivió bajo el nombre de Justin Phillips, un supuesto estudiante modelo de ingeniería e informática en la Universidad Estatal de Nueva York, donde incluso llegó a cursar un máster y a proyectar un doctorado.

Nadie sospechaba que aquel académico ejemplar era, en realidad, un convicto por posesión de pornografía infantil con una sentencia suspendida de 20 años.

Podría enfrentar cadena perpetua

El montaje original incluyó rastros de violencia y la aparente huida de un hombre secuestrado, lo que llevó a las autoridades a creer durante un tiempo en su asesinato. Sin embargo, la policía nunca cerró el caso y siguió su pista a través de múltiples identidades falsas.

Finalmente, el 30 de octubre, agentes lograron confirmar su verdadera identidad mediante huellas dactilares y arrestarlo en la ciudad de Canton, Nueva York.

Lennon enfrenta ahora cargos que podrían llevarlo a cadena perpetua, mientras se investiga si cometió nuevos delitos durante los años en que permaneció prófugo.