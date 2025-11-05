Leandro Fernández se reencontró con el gol este miércoles en el duelo pendiente entre Universidad de Chile y Everton de Viña del Mar por la fecha 21 del Campeonato Nacional 2025.

En el minuto 52 del segundo tiempo, el delantero argentino conectó un tiro de esquina de Matías Sepúlveda y con un certero cabezazo convirtió el 1-0 parcial para los azules en el Estadio Santa Laura.

Con este tanto, Fernández logró romper una larga sequía goleadora, ya que no anotaba desde el pasado 12 de junio, en el partido de vuelta frente a Curicó Unido por los octavos de final de la Copa Chile.

Además, el ariete de 34 años llegó a su octavo gol en los 36 partidos que ha disputado en la actual temporada con la U, cinco de ellos en el Campeonato Nacional y los otros tres en la Copa Chile.