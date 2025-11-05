;

FOTOS. La siniestra calavera que apareció en el cráter de un volcán en el Sahara (y así la puedes encontrar en Google Maps)

La curiosa visión es solo un truco visual, pero es un verdadero espectáculo para la vista.

Mario Vergara

( Gerhard Holub/Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0

( Gerhard Holub/Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0

El vasto desierto del Sahara esconde una espeluznante formación natural que, vista desde el espacio, se asemeja a una gigantesca “calavera” o un rostro fantasmal emergente de la superficie terrestre. Esta siniestra visión es un impresionante truco óptico capturado en el profundo pozo de un volcán extinto.

La perturbadora imagen es un claro ejemplo de pareidolia, el sesgo neurológico que lleva a los ojos humanos a buscar y encontrar rostros en objetos inanimados. En este caso, el planeta ha creado una figura verdaderamente inquietante.

El “Gran Agujero” y sus Elementos Siniestros

El rostro de pesadilla se forma en el Trou au Natron, un volcán extinto ubicado en Chad, conocido localmente como Doon Orei, que significa “gran agujero”.

  • Profundidad: Fiel a su nombre, la caldera alcanza los 1.000 metros (3.300 pies) de profundidad.
  • Coloración Blanca: La capa blanca del rostro es producto de un lago de soda, o costras de una mezcla de sales conocida como natrón (de ahí el nombre de la caldera), formadas por fumarolas y aguas termales.
  • Detalles Faciales: Los “ojos” y la “nariz” abultados de esta aparición son en realidad conos de ceniza, colinas cónicas que se forman alrededor de las chimeneas volcánicas.
NASA ASTER/Dominio público

El Trou au Natron se ubica en las montañas Tibesti, las cadenas montañosas más altas del Sahara. Debido a su extrema lejanía, el conocimiento científico sobre la zona es aún limitado; los geocientíficos comenzaron a estudiarla recién en la década de 1960.

Se estima que esta caldera en particular estuvo llena por un lago glacial hace aproximadamente 14.000 años. En la actualidad, en lugar de reflejar el cielo, la formación parece mirar “con desdén al abismo”.

La puedes encontrar en Google Maps pinchando acá.

