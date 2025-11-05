;

Frustran intento de fuga en la cárcel de Rancagua: dos internos fueron sorprendidos en plena huida nocturna

Funcionarios de Gendarmería detectaron movimientos sospechosos por las cámaras y lograron interceptar a los reos antes de que escaparan. Se investigan fallas de seguridad.

Gendarmería frustra intento de fuga de dos internos en la cárcel de Rancagua

Gendarmería frustra intento de fuga de dos internos en la cárcel de Rancagua

Durante la madrugada de este miércoles, personal de Gendarmería logró frustrar un intento de fuga protagonizado por dos internos del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Rancagua, quienes fueron sorprendidos cuando intentaban huir desde el interior del recinto.

Según información preliminar, los hechos comenzaron cerca de las 17:00 horas del martes, cuando ambos reclusos —alojados en el módulo 33— se habrían ocultado en el patio techado del sector tras la jornada de encierro.

Horas más tarde, aprovecharon la oscuridad para romper una malla metálica que separa el módulo de la zona de tránsito vehicular, con la intención de alcanzar los muros perimetrales del penal.

Sin embargo, su plan fue descubierto por funcionarios de turno, quienes detectaron movimientos inusuales mediante las cámaras de vigilancia y lograron interceptarlos antes de que pudieran abandonar el recinto.

Tras el operativo, ambos internos fueron reducidos y trasladados nuevamente a sus celdas, mientras se instruyó un sumario interno para determinar las responsabilidades y eventuales fallas de seguridad.

¿Qué dijo Gendarmería?

Desde Gendarmería de Chile informaron que el intento de fuga no dejó heridos ni daños mayores, pero reconocieron la existencia de falencias estructurales que facilitaron el desplazamiento de los reos hacia zonas restringidas. En esa línea, se dispuso reforzar los protocolos de seguridad y reparar los accesos vulnerables para evitar futuros incidentes.

Desde la institución agregando que se dará cuenta de lo ocurrido al Ministerio Público para evaluar eventuales cargos adicionales contra los involucrados.

