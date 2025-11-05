;

Coté Quiroz habría llorado: incómoda pregunta de Raquel Argandoña causó el enojo de los integrantes de “Detrás del Muro”

En medio de rumores de la ida del programa humorístico hacia otro canal, el ambiente se estaría tensando en Chilevisión.

Alejandro Basulto

Coté Quiroz habría llorado: incómoda pregunta de Raquel Argandoña causó el enojo de los integrantes de “Detrás del Muro”

La tensión se sintió en Fiebre de Baile luego de que una directa pregunta de Raquel Argandoña desatara una fuerte controversia con parte del equipo de Detrás del Muro.

Todo comenzó durante la competencia de baile en tríos, cuando María José Quiroz se presentó junto a su colega Gustavo Becerra. Tras la presentación, la integrante del jurado preguntó: “¿Ustedes van a traicionar a Chilevisión? Que fue el canal que les dio la oportunidad de volver a las pantallas”, haciendo alusión al eventual traspaso del equipo de Detrás del Muro a Mega.

La actriz respondió con firmeza ante la consulta de Raquel Argandoña: “¡Jamás! Jamás traicionaríamos a este canal maravilloso que nos abrió las puertas, y quiero decir que nosotros tenemos contrato hasta el 31 de diciembre y vamos a seguir hasta ese momento”.

Sin embargo, según información publicada por Fotech.cl, el conflicto no terminó en cámara. Fuentes del programa afirmaron que “anoche hubo una discusión muy fuerte entre Gustavo Becerra y Julio César Rodríguez después de la presentación. Y María José Quiroz terminó renunciando al programa”.

Un integrante del espacio, que prefirió mantener el anonimato, respaldó esta versión: “Vi la discusión de Julio César con Gustavo y fue fuerte. Según entiendo, había un acuerdo para que no se tocara el tema y Raquel Argandoña no lo respetó”.

También señaló que “la Coté estaba llorando a mares, en forma descontrolada, estaba realmente afectada por la situación. Por lo que supimos, anoche renunció de palabra, en caliente, pero no sabemos si la convencerán de quedarse”.

Consultado por el portal, Gustavo Becerra evitó referirse en detalle. “Tengo que hablarlo con mis jefes, porque estoy bajo una línea editorial, con Detrás del Muro y con ellos tengo que ver qué pasa“, declaró.

Por su parte, Julio César Rodríguez minimizó la polémica al ser consultado: “Habla con comunicaciones, con los de ‘El Baile’… Qué voy a decir yo, si soy el Director de Programación, estoy aquí viendo un proyecto para el 2026”, y al ser preguntado por un supuesto enfrentamiento con Becerra, aclaró: “No, yo no me he peleado con nadie”.

Finalmente, también Kurt Carrera expresó su pesar ante lo ocurrido. “No puedo hablar mucho, pero nos vamos muy tristes, muy tristes (...) Decepcionado. Esto es así, sin llorar”, comentó a Todo Se Sabe.

