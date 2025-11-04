;

VIDEO. María José Quiroz hace frente ante rumores de salida de “Detrás del Muro” de CHV: “Jamás traicionaríamos a este canal”

La actriz y comediante chilena fue increpada en pleno “Fiebre de Baile” por el posible arribo del programa humorístico a otra señal televisiva.

Alejandro Basulto

Chilevisión

Chilevisión

Una inesperada situación se vivió en Fiebre de Baile, cuando Raquel Argandoña sorprendió con una directa pregunta al equipo de Detrás del Muro, integrado por María José Quiroz, Gustavo Becerra y el bailarín Francisco Solar, quienes se presentaron como trío.

Previo a entregar su evaluación, la integrante del jurado lanzó una interrogante que generó tensión en el estudio: “¿Ustedes van a traicionar a Chilevisión? Que fue el canal que les dio la oportunidad de volver a las pantallas, porque se comenta (...) que se irían a otro canal”, lanzó sin filtros.

María José Quiroz respondió: “¡Jamás! Jamás traicionaríamos a este canal maravilloso que nos abrió las puertas, y quiero decir que nosotros tenemos contrato hasta el 31 de diciembre y vamos a seguir hasta ese momento, que es lo que sabemos, haciendo nuestro trabajo con amor, haciendo reír hasta el último momento que tengamos que estar acá. Después no sabemos. Pero jamás traicionaríamos”.

Revisa también:

ADN

Por su parte, Gustavo Becerra agregó: “Todo lo que se puede hablar se habla directamente a la cara y no por detrás. Lo demás es especulación de farándula”.

Previamente, Paula Escobar afirmó que la controversia se originó por gestiones del productor Juan Pablo González, exejecutivo de CHV y hoy en Mega. Según explicó, “Chilevisión esto lo toma como una traición de parte de El Muro, que si bien todos tienen contratos independientes, se han puesto de acuerdo ante el llamado de Juan Pablo González, quien actualmente ocupa un alto cargo en Mega”.

También detalló que el productor “está a cargo del Festival de Viña, él fue levantado justamente por Mega desde Chilevisión, y Juan Pablo González fue quien llevó a El Muro a la Teletón y a Chilevisión también. Entonces, primero parten con Kike Morandé, luego entiendo que están todos más o menos en cohesión para irse a este canal”.

Contenido patrocinado

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

&#039;No hay que creer todo lo que se dice&#039;: Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

'No hay que creer todo lo que se dice': Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

La franquicia de &#039;El Conjuro&#039; no acaba: La saga tendrá una precuela

La franquicia de 'El Conjuro' no acaba: La saga tendrá una precuela

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

&#039;Era horrible...&#039;: María Luisa Godoy reveló una anécdota &#039;paranormal&#039; que tuvo antes de animar el Festival de Viña

'Era horrible...': María Luisa Godoy reveló una anécdota 'paranormal' que tuvo antes de animar el Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad