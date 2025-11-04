Una inesperada situación se vivió en Fiebre de Baile, cuando Raquel Argandoña sorprendió con una directa pregunta al equipo de Detrás del Muro, integrado por María José Quiroz, Gustavo Becerra y el bailarín Francisco Solar, quienes se presentaron como trío.

Previo a entregar su evaluación, la integrante del jurado lanzó una interrogante que generó tensión en el estudio: “¿Ustedes van a traicionar a Chilevisión? Que fue el canal que les dio la oportunidad de volver a las pantallas, porque se comenta (...) que se irían a otro canal”, lanzó sin filtros.

María José Quiroz respondió: “¡Jamás! Jamás traicionaríamos a este canal maravilloso que nos abrió las puertas, y quiero decir que nosotros tenemos contrato hasta el 31 de diciembre y vamos a seguir hasta ese momento, que es lo que sabemos, haciendo nuestro trabajo con amor, haciendo reír hasta el último momento que tengamos que estar acá. Después no sabemos. Pero jamás traicionaríamos”.

Por su parte, Gustavo Becerra agregó: “Todo lo que se puede hablar se habla directamente a la cara y no por detrás. Lo demás es especulación de farándula”.

Previamente, Paula Escobar afirmó que la controversia se originó por gestiones del productor Juan Pablo González, exejecutivo de CHV y hoy en Mega. Según explicó, “Chilevisión esto lo toma como una traición de parte de El Muro, que si bien todos tienen contratos independientes, se han puesto de acuerdo ante el llamado de Juan Pablo González, quien actualmente ocupa un alto cargo en Mega”.

También detalló que el productor “está a cargo del Festival de Viña, él fue levantado justamente por Mega desde Chilevisión, y Juan Pablo González fue quien llevó a El Muro a la Teletón y a Chilevisión también. Entonces, primero parten con Kike Morandé, luego entiendo que están todos más o menos en cohesión para irse a este canal”.