“Jappening con ja” regresa a la televisión: estos son los actores que serán parte del reencuentro

La Teletón 2025, que se desarrollará los días 29 y 30 de noviembre, traerá de vuelta a uno de los espacios más recordados de la televisión chilena: el Jappening con Ja.

El icónico programa humorístico, estrenado a fines de los años 70, volverá a la pantalla en el horario estelar de la cruzada solidaria con una versión renovada de su clásica sección “La oficina”.

Según reveló El Mercurio, la iniciativa fue confirmada por Juan Pablo González, director de la transmisión televisiva del evento, quien explicó que el segmento está programado para la trasnoche del sábado 30 de noviembre, con una duración aproximada de 40 minutos.

El regreso incluirá a varios de los personajes más queridos del programa, entre ellos Fernando Alarcón como “Canitrot”, Marilú Cuevas como “La Monona”, Patricio Torres como “Peñita” y Maitén Montenegro como la “señorita Valkiria”. Sobre esta nueva versión, Pato Torres expresó: “Estoy trabajando muy entusiasmado, porque la Teletón tiene esta cosa emotiva de apelar a la historia de la televisión”.

A ellos se sumarán nuevos rostros: María Luisa Godoy será la hija de “Gertrudis”; Martín Cárcamo, “Canitrot Jr.”; José Luis Repenning, “Cacho Escalona Jr.”; Priscilla Vargas, la nueva “señorita Coté”; Fernando Godoy, “Espina Jr.”; Sammis Reyes, “Juan Segura Jr.”; Felipe Parra, el “señor Mandiola”; y Luis Slimming, el “señor Zañartu Jr.”.

El propio Fernando Alarcón reflexionó sobre el regreso del espacio: “Sin duda que el Jappening con Ja es el programa más importante que he hecho. Y ‘La oficina’ siempre le gustó a la gente, porque representa a todos los funcionarios que hay en una oficina típica”.