;

“Jappening con ja” regresa a la televisión: estos son los actores que serán parte del reencuentro

El icónico programa humorístico vuelve por un especial motivo, y a los integrantes del elenco original se les sumarán varios famosos.

Alejandro Basulto

“Jappening con ja” regresa a la televisión: estos son los actores que serán parte del reencuentro

La Teletón 2025, que se desarrollará los días 29 y 30 de noviembre, traerá de vuelta a uno de los espacios más recordados de la televisión chilena: el Jappening con Ja.

El icónico programa humorístico, estrenado a fines de los años 70, volverá a la pantalla en el horario estelar de la cruzada solidaria con una versión renovada de su clásica sección “La oficina”.

Según reveló El Mercurio, la iniciativa fue confirmada por Juan Pablo González, director de la transmisión televisiva del evento, quien explicó que el segmento está programado para la trasnoche del sábado 30 de noviembre, con una duración aproximada de 40 minutos.

Revisa también:

ADN

El regreso incluirá a varios de los personajes más queridos del programa, entre ellos Fernando Alarcón como “Canitrot”, Marilú Cuevas como “La Monona”, Patricio Torres como “Peñita” y Maitén Montenegro como la “señorita Valkiria”. Sobre esta nueva versión, Pato Torres expresó: “Estoy trabajando muy entusiasmado, porque la Teletón tiene esta cosa emotiva de apelar a la historia de la televisión”.

A ellos se sumarán nuevos rostros: María Luisa Godoy será la hija de “Gertrudis”; Martín Cárcamo, “Canitrot Jr.”; José Luis Repenning, “Cacho Escalona Jr.”; Priscilla Vargas, la nueva “señorita Coté”; Fernando Godoy, “Espina Jr.”; Sammis Reyes, “Juan Segura Jr.”; Felipe Parra, el “señor Mandiola”; y Luis Slimming, el “señor Zañartu Jr.”.

El propio Fernando Alarcón reflexionó sobre el regreso del espacio: “Sin duda que el Jappening con Ja es el programa más importante que he hecho. Y ‘La oficina’ siempre le gustó a la gente, porque representa a todos los funcionarios que hay en una oficina típica”.

Contenido patrocinado

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

&#039;No hay que creer todo lo que se dice&#039;: Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

'No hay que creer todo lo que se dice': Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

La franquicia de &#039;El Conjuro&#039; no acaba: La saga tendrá una precuela

La franquicia de 'El Conjuro' no acaba: La saga tendrá una precuela

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

&#039;Era horrible...&#039;: María Luisa Godoy reveló una anécdota &#039;paranormal&#039; que tuvo antes de animar el Festival de Viña

'Era horrible...': María Luisa Godoy reveló una anécdota 'paranormal' que tuvo antes de animar el Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad