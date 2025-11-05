;

Descubren aceite que tiene 75% menos grasa saturada que el de oliva: “No deja una sensación grasosa”

Este producto ya está siendo el favorito de famosos chefs que buscan sabor y salud en el mismo plato.

Javiera Rivera

Imagen referencial

Lourdes Balduque

Un nuevo ingrediente está revolucionando la cocina saludable: el aceite de algas, que contiene 75% menos grasa saturada que el aceite de oliva o el de palta, y que ya está siendo utilizado por chefs de alto nivel.

De acuerdo con la revista Food and Wine, el producto es rico en grasas omega-9 —beneficiosas para el corazón— y aporta DHA y EPA, dos ácidos grasos esenciales para el cerebro y el sistema cardiovascular.

Además, tiene el punto de humo más alto del mercado (unos 535 °F), lo que permite cocinar a altas temperaturas sin que el aceite se queme ni altere el sabor de los alimentos.

El chef Daniel Humm, del restaurante Eleven Madison Park (tres estrellas Michelin), contó que reemplazó gran parte de los aceites tradicionales por este nuevo producto:

“No tiene sabor a mar ni deja sensación grasosa; simplemente hace que los ingredientes brillen”, afirmó al medio mencionado anteriormente.

Por su parte, Kas Saidi, fundador de Algae Cooking Club, aseguró que el aceite “es ligero, versátil y ligeramente mantecoso”, ideal para freír, hornear o preparar aderezos.

También destacó su impacto ambiental reducido, ya que se produce a partir de microalgas cultivadas en tierra, sin pescar ni afectar ecosistemas marinos.

Por ello, con su perfil más saludable y su sabor neutro, el aceite de algas promete convertirse en una gran alternativa, posicionándose como el nuevo competidor del tradicional “oro líquido” mediterráneo.

Aceite de algas / jayk7

