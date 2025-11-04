;

¡Bombazo musical! Bizarrap anunció la “Music Session #0/66″ junto a Daddy Yankee

Revisa la fecha y hora del sorpresivo lanzamiento.

José Campillay

¡Bombazo musical! Bizarrap anunció la “Music Session #0/66″ junto a Daddy Yankee

No hay dudas de que Daddy Yankee es uno de los máximos exponentes de la música urbana a nivel global, con más de 30 años de carrera y siendo el histórico rostro principal del reggaetón.

Y si bien hoy se encuentra alejado de aquellos ritmos, enfocado bajo una mirada más religiosa y dejando atrás su mejor etapa donde produjo grandes hits, anunció una colaboración que ilusiona a sus fanáticos.

El productor argentino Bizarrap, reconocido por trabajar con grandes figuras de la música en sesiones especiales, confirmó su junte que genera altas expectativas.

Bajo el título de Music Session #0/66, siguiendo una forma particular de enumerar sus trabajos, el puertorriqueño tendrá un lugar especial en la discografía del trasandino.

A pesar de que existe mucha incertidumbre por el tipo de canción que podamos ver, el hecho de que colabore con el compositor y DJ abre las puertas a un regreso en lo urbano.

Hay que recordar que ‘DY’ cambió su target por completo, por lo que un trap, un hip-hop o reencontrarse con el reggaetón antiguo que tanto le significó, sería una gran sorpresa.

De todas formas, solo queda esperar para ver si continúa en una línea del cristianismo o retoma el micrófono como en los viejos tiempos.

Según anunciaron ambos artistas, el lanzamiento de esta sesión será el miércoles 5 de noviembre a las 21:00 horas.

Contenido patrocinado

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

&#039;No hay que creer todo lo que se dice&#039;: Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

'No hay que creer todo lo que se dice': Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

La franquicia de &#039;El Conjuro&#039; no acaba: La saga tendrá una precuela

La franquicia de 'El Conjuro' no acaba: La saga tendrá una precuela

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

&#039;Era horrible...&#039;: María Luisa Godoy reveló una anécdota &#039;paranormal&#039; que tuvo antes de animar el Festival de Viña

'Era horrible...': María Luisa Godoy reveló una anécdota 'paranormal' que tuvo antes de animar el Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad