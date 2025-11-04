¡Bombazo musical! Bizarrap anunció la “Music Session #0/66″ junto a Daddy Yankee

No hay dudas de que Daddy Yankee es uno de los máximos exponentes de la música urbana a nivel global, con más de 30 años de carrera y siendo el histórico rostro principal del reggaetón.

Y si bien hoy se encuentra alejado de aquellos ritmos, enfocado bajo una mirada más religiosa y dejando atrás su mejor etapa donde produjo grandes hits, anunció una colaboración que ilusiona a sus fanáticos.

El productor argentino Bizarrap, reconocido por trabajar con grandes figuras de la música en sesiones especiales, confirmó su junte que genera altas expectativas.

Bajo el título de Music Session #0/66, siguiendo una forma particular de enumerar sus trabajos, el puertorriqueño tendrá un lugar especial en la discografía del trasandino.

A pesar de que existe mucha incertidumbre por el tipo de canción que podamos ver, el hecho de que colabore con el compositor y DJ abre las puertas a un regreso en lo urbano.

Hay que recordar que ‘DY’ cambió su target por completo, por lo que un trap, un hip-hop o reencontrarse con el reggaetón antiguo que tanto le significó, sería una gran sorpresa.

De todas formas, solo queda esperar para ver si continúa en una línea del cristianismo o retoma el micrófono como en los viejos tiempos.

Según anunciaron ambos artistas, el lanzamiento de esta sesión será el miércoles 5 de noviembre a las 21:00 horas.