Semanas de renovaciones y continuidades es la que se viven en la Universidad de Chile. Los universitarios juegan ante Everton este miércoles por el Campeonato Nacional, pero ya adelantando lo que será el 2026.

Hace algunos días, Israel Poblete y Fabián Hormazábal firmaron con sus extensiones de contrato para la próxima temporada, a lo que sumó este martes Javier Altamirano.

Pero la preocupación del pueblo azul pasa por Charles Aránguiz y Marcelo Díaz, sus dos grandes referentes dentro del plantel. El ‘Príncipe’ tiene arreglado para seguir el 2026, y el capitán confirmó en la presente jornada que seguirá también.

“El club conmigo se ha portado increíble, me han dado palabras que muy pocas veces se le dan a un futbolista y me han dicho que yo decido hasta donde voy a jugar, si todo va bien, el próximo año voy a seguir jugando. Para mí lo más importante es seguir disfrutando, consiguiendo cosas con el club y el día en que me retire, quiero que el club llegue mucho más arriba de donde está hoy”, dijo Marcelo Díaz.