;

VIDEO. “Voy a seguir el próximo año”: el mensaje que tranquiliza a los hinchas de la Universidad de Chile

Marcelo Díaz confirmó que, “si todo va bien”, continuará siendo el capitán de los azules el 2026.

Gonzalo Miranda

El abrazo entre Gustavo Álvarez y Marcelo Díaz

El abrazo entre Gustavo Álvarez y Marcelo Díaz

Semanas de renovaciones y continuidades es la que se viven en la Universidad de Chile. Los universitarios juegan ante Everton este miércoles por el Campeonato Nacional, pero ya adelantando lo que será el 2026.

Hace algunos días, Israel Poblete y Fabián Hormazábal firmaron con sus extensiones de contrato para la próxima temporada, a lo que sumó este martes Javier Altamirano.

Pero la preocupación del pueblo azul pasa por Charles Aránguiz y Marcelo Díaz, sus dos grandes referentes dentro del plantel. El ‘Príncipe’ tiene arreglado para seguir el 2026, y el capitán confirmó en la presente jornada que seguirá también.

El club conmigo se ha portado increíble, me han dado palabras que muy pocas veces se le dan a un futbolista y me han dicho que yo decido hasta donde voy a jugar, si todo va bien, el próximo año voy a seguir jugando. Para mí lo más importante es seguir disfrutando, consiguiendo cosas con el club y el día en que me retire, quiero que el club llegue mucho más arriba de donde está hoy”, dijo Marcelo Díaz.

Contenido patrocinado

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

&#039;No hay que creer todo lo que se dice&#039;: Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

'No hay que creer todo lo que se dice': Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

La franquicia de &#039;El Conjuro&#039; no acaba: La saga tendrá una precuela

La franquicia de 'El Conjuro' no acaba: La saga tendrá una precuela

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

&#039;Era horrible...&#039;: María Luisa Godoy reveló una anécdota &#039;paranormal&#039; que tuvo antes de animar el Festival de Viña

'Era horrible...': María Luisa Godoy reveló una anécdota 'paranormal' que tuvo antes de animar el Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad