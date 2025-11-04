Descubrimiento histórico en el Cerro San Cristóbal: hallan petroglifos únicos que podrían ser del periodo arcaico

Un reciente descubrimiento arqueológico realizado en pleno Cerro San Cristóbal ha revelado la presencia de dos petroglifos hasta ahora inéditos en Santiago.

El hallazgo corresponde a un trabajo meticuloso y planificado de los investigadores Juan Carlos Arellano, Patricio Bustamante y Carlos Verdugo, quienes basaron su búsqueda en estudios de proyecciones de sombras relacionadas con los solsticios y equinoccios, una metodología que permitió identificar estos grabados en la roca.

Juan Carlos Arellano, divulgador histórico y uno de los descubridores, señala que este hallazgo no fue casual: “No es fortuito, no es que haya ido por ahí y de repente lo encontré. No, aquí hay una consecuencia, un estudio y hay una metodología que aplicamos” (vía The Clinic)

Los petroglifos son dos espirales que se asocian comúnmente en culturas precolombinas a la representación de cambios vitales y el paso de las estaciones del año, lo que encaja con la función astronómica que apuntaban las proyecciones de sombra en el lugar.

El Cerro San Cristóbal se convierte así en un sitio clave que, según los expertos, podría haber sido un punto de referencia para civilizaciones antiguas.

“Esto tiene que ver con un trabajo que vengo haciendo desde hace algunos años atrás”, explica Arellano, subrayando la relación descubierta entre las sombras proyectadas en el cerro durante los solsticios y lugares simbólicos de la ciudad, como la Plaza de Armas.

Ampliar

Hasta ahora, no se tenía registro de petroglifos similares dentro de Santiago, por lo que este hallazgo representa el primero de su tipo allí, ampliando el mapa arqueológico metropolitano, donde sólo se habían registrado piezas comparables en la comuna de Colina.

La relativa conservación del cerro, especialmente al estar protegido por Parquemet y no haber sufrido grandes intervenciones, facilitó la preservación de estas figuras que muestran desgaste por erosión, lo que sugiere una considerable antigüedad.

Respecto a su antigüedad, los investigadores estiman que podrían datar desde el periodo arcaico tardío hasta el alfarero temprano, aunque el rango es amplio por el desgaste visible.

El experto destaca que esta complejidad no resta importancia al hallazgo, que busca abrir un proceso de investigación más profundo sobre el Cerro San Cristóbal y posibles descubrimientos relacionados. Ya se informó a las autoridades de Parquemet para tomar medidas de protección ante este patrimonio arqueológico.

Ampliar

El equipo de expertos iniciará un proceso de documentación y espera contar con permisos para seguir explorando el sitio y escanear otras zonas del cerro en busca de más vestigios. “Estamos recién comenzando a descubrir un lugar que en realidad siempre estuvo ahí”.

“Hay que seguir analizando y quizás con los permisos pertinentes y que otras autoridades podrían tener, que a lo mejor esas rocas tienen un segmento importante y abajo quizás tienen mayor información”, señala Arellano.

El objetivo, además, es que este hallazgo no quede en un ámbito cerrado de investigación científica, sino que pueda difundirse y exhibirse al público general que diariamente visita el Cerro San Cristóbal.

“Ya sea la versión que saquemos nosotros u otra, que se puedan proyectar hacia la gente en general. Y que no queden guardados en una biblioteca entre científicos y no se difundan”, agrega Juan Carlos.

Este descubrimiento, además de abrir una ventana hacia civilizaciones antiguas en Santiago, subraya la importancia de cuidar y reconocer el valor patrimonial en espacios urbanos que muchas veces se perciben sólo como áreas recreativas o naturales, recordándonos que la historia aún se encuentra viva en rincones inesperados de la ciudad.