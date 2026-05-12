Más del 90% de los adultos en Chile sufre este problema sin conocer su impacto en la salud
Un signo común en la higiene diaria podría requerir atención profesional.
En el marco del Día Mundial de la Salud de las Encías, especialistas en salud bucal advirtieron que hay un síntoma que afecta a más del 90% de los adultos en Chile, según cifras del Ministerio de Salud (Minsal).
Se trata del sangrado encías, una de las señales más frecuentes de la enfermedad periodontal y que, en muchos casos, es normalizada por la población sin dimensionar sus consecuencias ni riesgos para la salud.
Según Ángela Anzola, periodoncista de Clínica Mora Pavic, este problema afecta especialmente a personas de entre 35 y 44 años, grupo en el que cerca del 77,5% presenta una forma severa o avanzada de esta condición.
Además, cuando la condición no se detecta ni trata oportunamente puede progresar y generar daños irreversibles en encías y piezas dentales. Incluso, puede tener efectos en la salud general del organismo.
Revisa también
Por lo anterior, la experta en salud bucal recomendó no normalizar el sangrado de encías y realizar controles odontológicos periódicos, incluso en ausencia de dolor u otras molestias, con el fin de prevenir complicaciones mayores.
Las recomendaciones también incluyen un cepillado adecuado al menos tres veces al día, uso diario de hilo dental, enjuague bucal y controles odontológicos cada seis meses, incluso sin síntomas.
“La prevención es clave. Cuidar las encías no solo ayuda a conservar los dientes, sino que impacta directamente en la salud general”, concluyó Anzola.
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