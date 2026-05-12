Más del 90% de los adultos en Chile sufre este problema sin conocer su impacto en la salud / David Espejo

En el marco del Día Mundial de la Salud de las Encías, especialistas en salud bucal advirtieron que hay un síntoma que afecta a más del 90% de los adultos en Chile, según cifras del Ministerio de Salud (Minsal).

Se trata del sangrado encías, una de las señales más frecuentes de la enfermedad periodontal y que, en muchos casos, es normalizada por la población sin dimensionar sus consecuencias ni riesgos para la salud.

Según Ángela Anzola, periodoncista de Clínica Mora Pavic, este problema afecta especialmente a personas de entre 35 y 44 años, grupo en el que cerca del 77,5% presenta una forma severa o avanzada de esta condición.

Además, cuando la condición no se detecta ni trata oportunamente puede progresar y generar daños irreversibles en encías y piezas dentales. Incluso, puede tener efectos en la salud general del organismo.

Por lo anterior, la experta en salud bucal recomendó no normalizar el sangrado de encías y realizar controles odontológicos periódicos, incluso en ausencia de dolor u otras molestias, con el fin de prevenir complicaciones mayores.

Las recomendaciones también incluyen un cepillado adecuado al menos tres veces al día, uso diario de hilo dental, enjuague bucal y controles odontológicos cada seis meses, incluso sin síntomas.

“La prevención es clave. Cuidar las encías no solo ayuda a conservar los dientes, sino que impacta directamente en la salud general”, concluyó Anzola.