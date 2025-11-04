Tragedia en el fútbol europeo: DT muere tras sufrir un infarto en pleno partido

Tragedia en el fútbol europeo. Mladen Zizovic, entrenador bosnio de 44 años, murió tras sufrir un infarto durante un partido que estaba disputando su equipo, Radnicki 1923, contra Mladost, por la fecha 14 de la Primera División de Serbia.

Zizovic se desplomó cerca del minuto 22 del encuentro. Después de fallidos intentos por reanimarlo en el campo de juego, el técnico fue trasladado de urgencia a un hospital, donde se confirmó su fallecimiento.

Los jugadores de Radnicki 1923 se enteraron de la muerte de su entrenador en la cancha, ya que el partido se siguió jugando cuando Zizovic fue trasladado al centro médico. El árbitro paró el juego a los 40 minutos tras confirmarse el fallecimiento del DT y la noticia golpeó a todos en el estadio.

El triste e impactante momento en que un árbitro suspende el Radnicki 1923-Mladsot de la Liga Serbia y los jugadores se enteran de que el técnico local, Mladen Zizovic, ha fallecido tras sufrir un paro cardiaco en pleno partido



DEPpic.twitter.com/VvpBaTTJM3 — BeSoccer (@besoccer_ES) November 4, 2025

Radnicki 1923 publicó un comunicado en sus redes sociales para dar a conocer la triste noticia: “Con profunda tristeza informamos al público, a los aficionados y a los amigos del deporte que nuestro entrenador principal, Mladen Zizovic, falleció durante el partido de esta noche entre Mladost y Radnicki 1923 en Lučani”.

“Nuestro club ha perdido no solo a un gran experto, sino sobre todo a un buen hombre, amigo y trabajador deportivo que, con sus conocimientos, energía y generosidad, dejó una huella profunda en el corazón de todos los que lo conocieron”, agregaron.

“El Club de Fútbol Radnicki 1923 expresa su más sentido pésame a su familia, amigos y a todos los que compartieron su pasión por el fútbol. Que en paz descanse, Mladen”, concluyó el cuadro serbio.