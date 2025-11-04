;

La Teletón estrena su propio canal: así puedes ver en vivo y en exclusiva la gira solidaria

La caravana, que recorrerá el país entre el 4 y 22 de noviembre, contará con shows de destacados artistas, además de la presencia de los animadores más populares de televisión chilena.

Alejandro Basulto

La Teletón 2025 suma un nuevo hito en su historia con la creación de Teletón Channel (Canal 6), una señal exclusiva dentro de la plataforma Zapping que transmitirá en vivo y sin interrupciones cada jornada de la Gira Teletón.

El recorrido nacional se dividirá en dos etapas: del 4 al 8 de noviembre en la zona norte, y del 18 al 22 de noviembre en la zona sur, sumando un total de diez ciudades, desde Arica hasta Castro. En cada parada habrá shows gratuitos, presentaciones musicales y actividades familiares que buscan reforzar el espíritu de unión que caracteriza a la cruzada.

La lista de artistas invitados incluye nombres como Polimá Westcoast, Pablito Pesadilla feat Marcianeke & Toly Fu, Emilia Dides, Saiko, La Combo Tortuga, Gino Mella, Zúmbale Primo, Paula Rivas, Fran Maira, Inti Illimani, Franco “El Gorila”, Sigrid Alegría y Los Claveles, entre otros. Además, se presentarán espectáculos para niños con Pulentos, Sinergia Kids y El Mundo de Christell.

Los animadores y embajadores de la Teletón estarán a cargo de conducir los distintos shows. Entre ellos figuran Millaray Viera, Juan Pablo Queraltó, Daniel Fuenzalida, Angélica Castro, Rafael Araneda, Francisco Saavedra, Martín Cárcamo, Rodrigo Sepúlveda, María Luisa Godoy, Priscilla Vargas, Eduardo Fuentes, José Miguel Viñuela y Julián Elfenbein.

Además, habrá influencers como Oliver Börner, Eskarcita, Julitroz e iCata, quienes compartirán contenido exclusivo desde cada ciudad.

Por primera vez, la gira cerrará en Castro, en la Plaza de Armas de Chiloé, tras un trayecto en tren desde Santiago a Los Lagos, fruto de una alianza con EFE.

La transmisión en Teletón Channel estará disponible para todos los suscriptores de Zapping sin costo adicional, a través de Smart TV, smartphones, tablets y computadores.

