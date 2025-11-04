El reconocido astrónomo José Maza, Premio Nacional de Ciencias Exactas 1999, fue el invitado del décimo capítulo de Tecnociencia el Podcast, titulado “Los secretos del universo”, estrenado el martes 15 de octubre.

En conversación con la destacada periodista científica Andrea Obaid, el académico abordó la posibilidad de vida extraterrestre, la colonización de Marte y los desafíos que plantea la inteligencia artificial.

Maza explicó que hallar vida fuera de la Tierra es extremadamente complejo, principalmente por las enormes distancias y las condiciones que deben darse para que exista agua líquida. “Se han descubierto más de 5.000 planetas que giran en torno a alguna estrella, pero están a 50 o 80 años luz”, señaló.

“ Sin líquidos no hay vida ”

Agregó que si un planeta no tiene atmósfera, no puede sostener vida, ya que “sin líquidos no hay vida”. Aun así, el astrónomo sostuvo que “por una presunción de probabilidad, debe de haber muchos planetas donde hay alguna forma de vida”.

Respecto al futuro de la exploración espacial, Maza destacó el interés por volver a la Luna como paso previo a Marte.

“El premio mayor es ser el primero en llegar a Marte”, comentó, asegurando que la NASA busca ensayar nuevas tecnologías antes de enviar humanos al planeta rojo. Ante la pregunta de si será posible vivir allí, fue claro: “Sí, yo creo que sí”.

“A la IA no la va a para nadie”

Finalmente, el científico advirtió sobre el impacto de la inteligencia artificial, asegurando que “no la va a parar nadie”, aunque alertó que su desarrollo puede aumentar las brechas entre países.

“Mientras más inteligencia artificial tú metas en el mundo, más tontos vamos a parecer los países subdesarrollados y más inteligentes los países desarrollados”, advirtió.