La tarde de este martes, un avión de carga de la empresa UPS se estrelló cerca del aeropuerto internacional de Louisville, Estados Unidos. A pocos minutos de despegar.

El hecho provocó una gran explosión y obligó a suspender temporalmente las operaciones aéreas. En tanto, las autoridades aún investigan las causas del siniestro.

De acuerdo con información de la Administración Federal de Aviación (FAA), la aeronave tenía como destino la ciudad de Honolulu, Hawái, y transportaba tres tripulantes.

Explosión y caos en la zona

Tras el hecho, una serie de imágenes difundidas en redes sociales y medios locales muestran una gran bola de fuego y una columna de humo visible a varios kilómetros del lugar.

Incluso, los vecinos del área reportaron una fuerte explosión y vibraciones en sus viviendas, mientras los bomberos y equipos de emergencia trabajaban para contener el incendio generado tras el impacto.

Por el momento, no se ha confirmado oficialmente el número de víctimas. Sin embargo, fuentes cercanas al operativo indicaron que los servicios de emergencia continúan buscando entre los restos del fuselaje.