Científicos descubren el truco más simple para dejar de llorar al cortar cebolla

La investigación también desmintió uno de los mitos más conocidos para evitar las lágrimas.

Javiera Rivera

Imagen referencial

Imagen referencial / Katiuscia Noseda

Después de miles de años de lágrimas en las cocinas, un grupo de investigadores de la Universidad de Cornell (EE.UU.) asegura haber encontrado una forma simple de evitar llorar al picar cebolla.

El estudio, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), reveló que usar un cuchillo afilado y cortar más lento reduce significativamente la cantidad de gas irritante que provoca el llanto.

En primer lugar, los científicos explicaron que cuando cortamos una cebolla se libera un gas llamado propanetial S-óxido, responsable de la irritación ocular inmediata.

“Descubrimos que la velocidad del rocío es mucho mayor que la velocidad del cuchillo”, explicó el físico Sunghwan Jung, coautor del estudio.

Por lo anterior, los resultados fueron claros: los cuchillos desafilados generan más presión dentro de las capas de la cebolla, liberando el gas con más fuerza y en mayor cantidad.

En cambio, los cortes lentos y con filo limpio mantienen el “rocío” bajo el nivel de los ojos.

Congelar la cebolla no funciona

El experimento también desmintió uno de los mitos más comunes en la cocina: enfriar las cebollas antes de cortarlas.

Según los científicos, la temperatura no reduce el gas liberado; incluso, podría intensificar el efecto irritante.

“El enfriamiento no marcó diferencia significativa; en algunos casos, lo volvió peor”, concluyeron los investigadores.

Healthy Lifestyle / Philippe Roy

