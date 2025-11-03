;

“Situaciones de atentados”: Latife Soto comparte inquietante predicción sobre la carrera presidencial en Chile

“Le pido a los candidatos que se cuiden”, dijo la guía espiritual.

Javier Méndez

"Situaciones de atentados": Latife Soto comparte inquietante predicción sobre la carrera presidencial en Chile

“Situaciones de atentados”: Latife Soto comparte inquietante predicción sobre la carrera presidencial en Chile / Captura

Latife Soto, reconocida tarotista y guía espiritual chilena, compartió una inquietante predicción en la antesala de las Elecciones 2025 en Chile. Su advertencia fue más allá de los resultados.

Le pido harto a los candidatos que se cuiden, porque puede haber situaciones de atentados. Los veo andar más protegidos, como con chalecos antibalas...yo, de hecho se los aconsejo”, dijo

Sus palabras sorprendieron al periodista José Antonio Neme, con quien realizan las transmisiones cada domingo por la noche a través de Instagram.

Revisa también:

ADN

Después de la segunda vuelta va a estar muy delicado (...) hay gente que es muy fanática, muy complicada, muy difícil. Y los fanáticos siempre hacen cosas sin una conciencia clara“, añadió.

“Hay gente que ya está en los entrenamientos para hacer daño, si sale uno o si sale el otro.

El fenómeno del “Cisne Negro”

“La guerra se va a poner muy pesada (...) un poquito antes de segunda vuelta, se van a destapar cosas de algunos candidatos”, sumó Latife.

La vidente volvió a apuntar a la llegada del fenómeno del “cisne negro”, asunto al que ya se había referido en el pasado.

Esto último podría traducirse en que el triunfo sería para la persona menos esperada.

