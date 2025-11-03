“Veremos como suenan en vivo sin Chester”, decían varios en la entrada del Estadio Nacional. Era la expectativa de los fanáticos que llegaron al recinto ñuñoino para presenciar el esperado regreso de la banda norteamericana Linkin Park.

En su tercera presentación en nuestro país, el concierto se enmarcó en la gira de los californianos para presentar su nuevo álbum From Zero, el primero tras la muerte del ex vocalista, Chester Bennington y la renuncia del baterista fundador, Rob Bourdon.

El conteo comenzó y con sonidos de sus mejores canciones, Mike Shinoda arrancó rapeando las líneas iniciales de ‘Somewhere I Belong’. De ahí en más, todo fue una completa locura.

La poderosa voz de Emily Armstrong, la nueva vocalista, convenció a los poco más de 50 mil espectadores que llegaron al Estadio Nacional. Fue cosa de llegar a ‘Crawling’, para que los asistentes corearan al unísono “¡Emily, Emily, Emily!“.

‘The Emptiness Machine’, ‘Over Each Other’, ‘Two Faced’ e ‘Igyeih’, convencieron a los fanáticos que ‘From Zero’ es un proyecto totalmente validado y que da la razón al grupo norteamericano de pensar en un “segundo tiempo”, ya sin la inconfundible voz de Bennington.

Y si bien la idea era mostrar el nuevo disco, el paseo por la memoria no podía faltar en Ñuñoa: ‘Crawling’, ‘The Catalyst’, ‘What I’ve Done’, y un espectacular solo de Shinoda hicieron explotar el Estadio Nacional.

El recuerdo de Chester

Como era de esperar, tras aplaudir hasta aburrirse, los fanáticos recordaron a “¡Chester! ¡Chester! ¡Chester!“, lo que fue respondido por la banda norteamericana con un cierre de su mejor repertorio.

‘Numb’, ‘From The Inside’, ‘Bleed It Out’, ‘Papercut’ e ‘In The End’ le dieron paso a un final brutalmente espectacular con ‘Faint’.

Mike Shinoda, Dave Farrell, Joe Hahn, Brad Delson, Colin Brittain y Emily Armstrong, abrazaron al menos tres banderas chilenas que el público le lanzó, juramentándose que volverían pronto.

La ovación y gritos de los fanáticos no hicieron más que confirmar que, cuando regresen, volverán a repletar un Estadio Nacional que le dio la bendición a los norteamericanos para continuar esta nueva era de la banda.