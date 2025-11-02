Concierto de Linkin Park en Chile: revisa el horario especial del Metro y los buses reforzados

Santiago

Este domingo 2 de noviembre, el Estadio Nacional recibe a más de 60 mil fanáticos para el esperado concierto de Linkin Park, que vuelve a Chile con Emily Armstrong como vocalista principal.

Debido al evento, el Metro de Santiago y Red Movilidad anunciaron medidas especiales para facilitar el regreso del público tras el show, que se estima terminará cerca de las 23:00 horas.

Extensión del Metro

Las estaciones Estadio Nacional, Ñuble y Ñuñoa permanecerán abiertas hasta las 00:30 horas del lunes 3 de noviembre, exclusivamente para permitir el retorno de los asistentes.

La combinación L3-L6 en Ñuñoa estará operativa, pero con salida limitada a ciertas estaciones:

Línea 3 : Plaza Quilicura, Conchalí, Hospitales, Universidad de Chile, Irarrázaval, Ñuñoa y Plaza Egaña.

: Plaza Quilicura, Conchalí, Hospitales, Universidad de Chile, Irarrázaval, Ñuñoa y Plaza Egaña. Línea 6: Cerrillos, Franklin, Ñuble, Ñuñoa, Inés de Suárez y Los Leones.

Refuerzo de buses

Entre las 23:00 y 00:00 horas, se reforzarán los recorridos 506, 516, 104 y 103, que conectan comunas como Peñalolén, Maipú, Pudahuel, La Florida y Puente Alto, para asegurar el retorno del público.

El show marca la tercera visita de Linkin Park a Chile, tras sus presentaciones en el Club Hípico (2010) y el Movistar Arena (2017), poco antes del fallecimiento de Chester Bennington.

Con esta nueva etapa y la nueva vocalista Emily Armstrong, la banda promete revivir clásicos como Numb y In the End además de las nuevas canciones del álbum “From Zero”.