Temblor se registra en el sur de Chile: revisa acá la magnitud y el epicentro del sismo
A través de sus redes sociales, Senapred dio a conocer más detalles del movimiento telúrico percibido la tarde de este domingo.
Durante la tarde de este domingo, un temblor sacudió la zona sur del país.
A través de sus redes sociales, Senapred indicó que el sismo tuvo una magnitud de 4,5 en la región del Biobío.
Mientras que el epicentro se ubicó a 71 kilómetros al noroeste de Arauco.
El temblor, que tuvo lugar a las 15:52 horas, también se sintió en localidades como Lota, Concepción, Hualpén, San Pedro de la Paz y Talcahuano.
