Grave incendio en Iquique destruyó dos edificios de la Zofri y movilizó a 15 compañías de Bomberos: esto es todo lo que se sabe del siniestro

Un grave incendio se registró durante la noche del sábado en la Zona Franca de Iquique (Zofri), dejando al menos dos edificios completamente destruidos dentro del recinto amurallado.

Según información de Bomberos de Iquique, el fuego comenzó alrededor de las 21:00 horas en la Manzana 23, afectando los galpones 7 y 8 del Mall Zofri.

Debido a la magnitud del siniestro, más de 15 compañías de Bomberos de Iquique y comunas cercanas como Pozo Almonte se movilizaron para combatir las llamas.

“La experiencia de este tipo de incendios en zona franca son incendios de largo aliento y eso significa que vamos a estar toda la noche y el día de mañana trabajando”, explicó el superintendente de Bomberos de Iquique, Marcelo Zúñiga, en declaraciones a Chilevisión.

Labores de Bomberos continuarán todo el domingo

Tras horas de trabajo, Bomberos informó durante la madrugada que el incendio fue contenido, aunque las labores continuarán durante todo el domingo para extinguir los focos activos y enfriar las estructuras colapsadas.

“El personal de Bomberos mantiene contenido el siniestro registrado en la Manzana 23, con el objetivo de evitar su propagación. Los equipos continúan trabajando intensamente para lograr su extinción total”, señalaron desde ZOFRI S.A. a través de un comunicado oficial.

Desde la administración de la Zona Franca informaron que se mantienen en coordinación con autoridades y equipos de emergencia para garantizar la seguridad de las personas y evaluar los daños en las instalaciones.

“Seguimos coordinando las acciones necesarias junto a las autoridades competentes, con el fin de resguardar la seguridad de las personas y las instalaciones”, indicó ZOFRI S.A.

A pesar de la magnitud del fuego, no se reportaron personas lesionadas, aunque las pérdidas materiales son significativas, ya que los galpones siniestrados fueron consumidos por completo.