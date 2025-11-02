;

Macabro hallazgo en Coquimbo: Adulto mayor fue encontrado descuartizado al interior de una vivienda

El cuerpo del hombre, de 75 años, fue encontrado por su hijo al interior del domicilio de un familiar. La PDI detuvo a una persona vinculada al crimen.

Verónica Villalobos

Santiago

Un brutal homicidio conmocionó a la ciudad de Coquimbo luego de que el cuerpo de un adulto mayor de 75 años fuera encontrado descuartizado dentro de una vivienda ubicada en el pasaje Libertad. El hallazgo fue realizado por su propio hijo durante la noche del sábado.

El subprefecto José Cáceres, jefe de la Brigada de Homicidios de La Serena, informó que el crimen habría sido cometido con un arma cortante.

Estamos trabajando con personal del Laboratorio de Criminalística a fin de establecer las causas y circunstancias en que se produjo el hecho”, señaló.

Hasta el momento, la Policía de Investigaciones mantiene en desarrollo diversas diligencias para esclarecer el caso.

Una persona fue detenida por su presunta vinculación con el homicidio, aunque no se ha precisado su grado de participación.

