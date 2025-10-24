Joven de 25 años es asesinado a balazos en plena vía pública en Recoleta
El atacante descendió desde un vehículo y disparó directamente contra la víctima.
Durante la noche de este jueves, cerca de las 21:30 horas, un joven de 25 años fue asesinado a balazos en la intersección de calle Dorsal con diagonal José María Caro, en la comuna de Recoleta.
De acuerdo a los primeros antecedentes, el agresor se bajó de un automóvil y abrió fuego contra la víctima, quien era vecino del sector o de sus alrededores.
Carabineros trabaja en la identificación del autor del crimen y en el levantamiento de cámaras de seguridad de la zona.
