Incendio afecta a galpones de Mall Zofri en Iquique: decena de bomberos trabajan en el lugar

Durante la noche de este sábado, un incendio se registró en dos galpones del Mall Zofri en Iquique.

En detalle, el siniestro se concentró en Manzana 23, en los galpones 7 y 8 del recinto amurallado.

Al menos una decena de carros de Bomberos se encuentran en el lugar combatiendo las llamas.

Desde Zofri indicaron que se están coordinando “las acciones necesarias junto a los equipos de emergencia y autoridades competentes, con el fin de resguardar la seguridad de las personas y las instalaciones”.

A nuestra comunidad, informamos que se ha declarado un incendio en la Manzana 23, Galpones 7 y 8 del Recinto Amurallado de ZOFRI.



Compañías de Bomberos de Iquique se encuentran trabajando en el lugar para controlar la emergencia.



Desde ZOFRI S.A. estamos coordinando las… pic.twitter.com/taZGyHGy50 — ZOFRI S.A (@Zofri_SA) November 2, 2025

Imágenes del Llamado Estructural en #Zofri con 2 llamados de Comandancia y cooperación con Algibe de Municipalidad y Unidades de #AltoHospicio.

Personal sigue trabajando en el lugar.#Iquique pic.twitter.com/kkwpDvgx5M — MauricioMuñozSagüa (@sagua_munoz) November 2, 2025