Incendio afecta a galpones de Mall Zofri en Iquique: decena de bomberos trabajan en el lugar
Desde Zofri indicaron que están coordinando las acciones necesarias para “resguardar la seguridad de las personas y las instalaciones”.
Durante la noche de este sábado, un incendio se registró en dos galpones del Mall Zofri en Iquique.
En detalle, el siniestro se concentró en Manzana 23, en los galpones 7 y 8 del recinto amurallado.
Al menos una decena de carros de Bomberos se encuentran en el lugar combatiendo las llamas.
Desde Zofri indicaron que se están coordinando “las acciones necesarias junto a los equipos de emergencia y autoridades competentes, con el fin de resguardar la seguridad de las personas y las instalaciones”.
