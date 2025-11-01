SHOA descarta riesgo de tsunami en las costas de Chile tras temblor en territorio Antártico

Durante la tarde de este sábado, un temblor se registró en el extremo sur del país, específicamente en Territorio Chileno Antártico.

Según dio a conocer el Senapred, el sismo tuvo una magnitud de 5,2, mientras que su epicentro se ubicó a 289 km al noroeste de la Base Frei.

Por ello, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó riesgo de tsunami para las costas de Chile.

“Las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, señalaron.