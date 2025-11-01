Senapred declara alerta roja en La Estrella por incendio forestal: preocupación por riesgo de propagación a viviendas

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Este sábado, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y la Delegación Presidencial de la región de O’Higgins declararon alerta roja en la comuna de La Estrella, provincia de Cardenal Caro, por un complejo incendio forestal.

El siniestro, denominado Parcelación El Boldal 2, genera preocupación, ya que revestiría peligro para la comunidad de esta zona rural a causa de la cercanía del foco principal de las llamas, lo que podría afectar a parcelas y viviendas emplazadas en el sector

Por esta emergencia, se cuenta con el apoyo logístico de Carabineros y Bomberos de las compañías de La Estrella, Santa Cruz, Pichidegua, Población, Peralillo y Marchigüe, quienes buscan que las llamas no se expandan más allá de las hectáreas de pastizal, matorral y arbolado que ya se han consumido.

En tanto, CONAF se encuentra trabajando en terreno en busca de la extinción de las llamas con recursos asignados, entre los que se cuenta un técnico, 4 brigadas, 2 helicópteros, 2 camiones cisterna y un puesto de comando.

Hasta el momento, no hay viviendas afectadas por este incendio forestal.