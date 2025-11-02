Familia judía demanda al MET por comprar obra robada por nazis: se trata de un Van Gogh pintado en 1889

Los descendientes de un matrimonio judío alemán presentaron una demanda contra el Museo Metropolitano de Arte (MET) de Nueva York, Estados Unidos.

En la acción judicial acusan a la institución de haber comprado una obra de Vincent Van Gogh que habría sido saqueada por el régimen nazi en la década de 1930.

La querella, también involucra al Museo Basil & Elise Goulandris Foundation de Atenas, donde actualmente se exhibe la pintura “Mujeres recogiendo aceitunas” (1889).

Según los demandantes, el MET “debería haber sabido que el cuadro era un objeto robado” cuando lo adquirió. La obra pertenecía originalmente a Fritz y Hedwig Stern, quienes debieron huir de Alemania en 1936 debido a la persecución nazi.

Antes de su exilio, el gobierno alemán declaró la pintura como “propiedad cultural alemana”, impidiendo su traslado. Posteriormente, el régimen vendió la pieza mediante un fideicomisario, confiscando las ganancias.

La abogada de los herederos, Judith Anne Silver, afirmó que el cuadro se transformó con el tiempo en un objeto de tráfico de arte, y sostuvo que el MET ignoró los antecedentes históricos del caso.

Cabe destacar, que esta no es la primera vez que la familia busca recuperar la obra: en 2022 presentaron una demanda similar en California, pero fue desestimada.

Ahora, aseguran que existen nuevas pruebas documentales que respaldan su reclamo sobre una pintura que consideran parte de su patrimonio perdido durante el Holocausto.