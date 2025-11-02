Enel anuncia cortes de luz en 3 comunas de la RM para este domingo: revisa los sectores afectados
Los cortes se extenderán por hasta 6 horas.
Este domingo 2 de noviembre, Enel Distribución informó que varios sectores de la Región Metropolitana tendrán cortes de luz programados.
Según la compañía de electricidad, las interrupciones se deben a a trabajos de mantenimiento y mejora en la red eléctrica.
Los cortes se extenderán por hasta 6 horas y afectarán zonas específicas de las comunas de Vitacura, Pedro Aguirre Cerda y Estación Central.
Desde Enel destacaron que no toda la comuna se verá afectada, solo algunos sectores.
Para conocer el detalle exacto de las calles y horarios, puedes revisar el mapa interactivo de Enel en este enlace o en el sitio web de la compañía (AQUÍ).
Revisa los sectores y horarios afectados:
- Pedro Aguirre Cerda: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- Vitacura: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- Estación Central: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
