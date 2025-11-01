;

Mujer fallece tras salir eyectada en grave accidente de tránsito en Autopista Vespucio Norte

Por causas que se investigan, el conductor del vehículo perdió el control a la salida del Túnel San Cristóbal.

Gonzalo Miranda

Un grave accidente de tránsito dejó a una persona fallecida y otras tres con heridas de diversa consideración, luego de que el conductor del vehículo perdiera el control.

El hecho ocurrió a la salida del Túnel San Cristóbal, en la Autopista Vespucio Norte, donde la fallecida salió eyectada del automóvil, constatándose su muerte en plena carretera.

“Un automóvil impactó contra la barrera de contención, producto de lo cual lamentablemente resultó fallecida una mujer, que por ahora se encuentra no identificada”, comentó el teniente Miguel Yáñez, de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT).

En lo mismo, agregó que “se están realizando todas las diligencias tendientes a establecer de manera técnica y científica la dinámica y causa basal del accidente de tránsito”.

Sobre los otros pasajeros del vehículo, se encontrarían con heridas de diversa consideración, siendo trasladados a un recinto asistencial cercano.

