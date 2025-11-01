WWE Saturday Night’s Main Event: cómo y dónde ver GRATIS el evento de la WWE hoy sábado en Chile
El evento se realizará durante esta jornada.
Este sábado 1 de noviembre, WWE realizará uno de los eventos que durante este año ha tomado cada vez más relevancia: Saturday Night’s Main Event.
El show, que emula el mítico evento de los años 80, se realizará en el Delta Center de Lake City en Utah, donde el combate principal definirá al nuevo campeón Mundial Peso Pesado.
CM Punk se transformó en el retador número 1 al título que portaba Seth Rollins. Sin embargo, ante la grave lesión de este último, se realizó una batalla real, el cual ganó Jey Uso para ser el rival del “Mejor en el Mundo” por el cinturón.
En tanto, Cody Rhodes sumará una nueva página en la historia que mantiene con Drew McIntyre, esta vez, con el título máximo de WWE en juego.
La campeona femenina de la compañía, Tiffany Stratton, también disputará su cinturón ante Jade Cargill, mientras que “El Sucio” Dominik Mysterio se medirá en una triple amenaza ante Rusev y Penta por el Campeonato Intercontinental.
¿Cuándo y a qué hora es Saturday Night’s Main Event?
El evento se realizará durante la tarde de este sábado 1 de noviembre, y arrancará a contar de las 20:00 horas.
¿Dónde puedo ver el evento GRATIS en Chile?
Esta vez, el evento no se podrá ver por Netflix, pero será transmitido de forma gratuita en Chile por su canal oficial de Youtube, y también por el canal de WWE en Español.
Cartelera
- Campeonato Mundial Peso Pesado: CM Punk vs. Jey Uso.
- Campeonato Indiscutido de WWE: Cody Rhodes (c) vs. Drew McIntyre.
- Campeonato Femenino de WWE: Tiffany Stratton (c) vs. Jade Cargill.
- Campeonato Intercontinental: Dominik Mysterio (c) vs. Rusev vs. Penta.
