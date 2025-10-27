;

VIDEO. Tras preocupante caída: Stephanie Vaquer despeja dudas sobre una eventual lesión

“La Primera” terminó su lucha ante Roxanne Pérez con evidentes molestias en una de sus rodillas, lo que encendió las alarmas en WWE.

Juan Castillo

Getty Images

Getty Images

Preocupación generó el estado de salud de la luchadora chilena Stephanie Vaquer, luego de sufrir una caída en el último episodio de Monday Night RAW que la dejó con evidentes molestias en una de sus rodillas.

Esto porque durante su lucha ante Roxanne Pérez, “La Primera” se lanzó desde la cuerda superior del ring, pero se resbaló, tomándose de inmediato una de sus piernas y generando una ola de rumores respecto a una eventual lesión.

Sin embargo, en los últimos días, Vaquer despejó todas las dudas sobre una eventual lesión, confirmando que ya se encuentra entrenando para volver al ring y lucirse como la campeona mundial femenina de WWE.

Revisa también:

ADN

Mediante sus redes sociales, “La Primera” subió un video ejercitándose en el Performance Center, y se ve cómo trabaja con bandas elásticas y levantamientos de rodilla, ratificando así su buen estado de salud.

Las alarmas de WWE están más que encendidas debido a las últimas lesiones que han afectado a parte del roster.

Entre los lesionados aparece Seth Rollins, quien tiene una posible fecha de retorno para mediados de 2026; también aparecen Liv Morgan (inicios de 2026), Kevin Owens (mediados de 2026), además de la reciente lesionada, Sol Ruca, de NXT.

