Vocal de mesa por Servel: revisa si estás en la nómina final para las Elecciones Presidenciales 2025

El pasado 25 de octubre, Servel publicó la lista de personas designadas para ser vocales de mesa o miembros del Colegio Escrutador con miras a las Elecciones Presidenciales del próximo 16 de noviembre.

Sin embargo, tras tres días para presentar excusas, este sábado 1 de noviembre se publicó el listado oficial y final de ciudadanos que deberán cumplir con el deber cívico en las elecciones de dos fines de semana más.

En lo mismo, Servel indicó que quienes deban cumplir con esta obligación, y no puedan asistir a cumplirla, tendrán que justificarse ante los Juzgados de Policía Local en caso de ser citados.

Lista de vocales de mesa para las Elecciones 2025

La consulta se puede realizar rápidamente en el sitio web de Servicio Electoral (Servel), pinchando aquí.

Una vez dentro, hay que ingresar el RUN, sin puntos ni guion, marcar la casilla “No soy un robot” y dar clic en el botón rojo de “Consultar”.