PREVIA. “Final” por el Chile 2: Universidad Católica recibe a O’Higgins en el Claro Arena por el Campeonato Nacional

‘Cruzados’ y el ‘capo de provincia’ se miden en Las Condes buscando el cupo para la Copa Libertadores del próximo año. Transmite ADN Deportes.

Gonzalo Miranda

Universidad Católica y O'Higgins se ven las caras en el Claro Arena

Válido por la jornada 26 de la Liga de Primera 2025, este domingo la Universidad Católica tendrá un duro desafío ante O’Higgins de Rancagua, en una lucha directa por el codiciado “Chile 2″.

De momento, son los ‘cruzados’ quienes tienen el cupo tomado a falta de cinco jornadas para el final del campeonato con 48 puntos.

Pero el ‘Capo de Provincia’, con 44 unidades, quiere volver a meterse en la pelea y recortar distancias en Las Condes.

La UC vs. O’Higgins, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Universidad Católica y O’Higgins, lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Domingo 2 de noviembre

  • 17:30 hrs | Universidad Católica vs. O’Higgins Estadio Claro Arena

