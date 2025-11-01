Universidad Católica y O'Higgins se ven las caras en el Claro Arena

Válido por la jornada 26 de la Liga de Primera 2025, este domingo la Universidad Católica tendrá un duro desafío ante O’Higgins de Rancagua, en una lucha directa por el codiciado “Chile 2″.

De momento, son los ‘cruzados’ quienes tienen el cupo tomado a falta de cinco jornadas para el final del campeonato con 48 puntos.

Pero el ‘Capo de Provincia’, con 44 unidades, quiere volver a meterse en la pelea y recortar distancias en Las Condes.

La UC vs. O’Higgins, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Universidad Católica y O’Higgins, lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports.

Domingo 2 de noviembre