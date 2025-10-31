;

Trump niega plan de ataque a Venezuela tras reportes de medios estadounidenses

Según fuentes cercanas a la Casa Blanca, los ataques habrían estado previstos para llevarse a cabo en un corto plazo, posiblemente en cuestión de horas o días.

Nelson Quiroz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó este viernes las versiones publicadas por el Miami Herald y The Wall Street Journal, que aseguraban que su administración estaba preparando ataques aéreos contra instalaciones militares en Venezuela.

Consultado por periodistas mientras viajaba a bordo del Air Force One, el mandatario fue tajante al ser preguntado sobre los supuestos preparativos militares.

No, no son verdad”, respondió, evitando entregar más detalles al respecto.

Getty Images / Tom Williams

Los reportes citaban a fuentes cercanas a la Casa Blanca que afirmaban que los ataques podrían ejecutarse “en cuestión de días o incluso horas”, como parte de un plan para desmantelar al llamado Cártel de los Soles, una red de narcotráfico vinculada, según Washington, a altos mandos del Gobierno de Nicolás Maduro.

El Wall Street Journal, sin embargo, matizaba que la decisión aún “estaba sobre la mesa” y no se había autorizado ninguna operación concreta.

Los presuntos planes habrían incluido bombardeos a puertos y aeropuertos controlados por el Ejército venezolano, lo que habría elevado la tensión en la región. En las últimas semanas, Estados Unidos reforzó su presencia militar en el Caribe con el despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford, considerado el más avanzado del mundo.

El portaaviones USS Abraham Lincoln de Estados Unidos por el mar.

El portaaviones USS Abraham Lincoln de Estados Unidos por el mar. / Rick Loomis

El Pentágono sostiene que estas maniobras buscan combatir el narcotráfico y frenar las rutas de drogas que, según Washington, parten desde territorio venezolano. En el marco de esta operación, al menos 15 ataques contra embarcaciones sospechosas habrían dejado 61 muertos, lo que motivó una dura respuesta de la ONU.

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, acusó a Estados Unidos de “violar el derecho internacional” y calificó las acciones como “ejecuciones extrajudiciales”.

Pese a las críticas y rumores, la Casa Blanca insiste en que no existen planes de invasión o ataques inminentes contra Venezuela, aunque el despliegue militar sigue intensificando la presión sobre el gobierno de Maduro.

