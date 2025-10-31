VIDEO. La bruja de Chile: el especial video de la “Tía Yoli” repartiendo dulces disfrazada en Halloween 2025
El divertido y tierno registro fue captado en plena calle de la comuna de Ñuñoa.
Un tierno y divertido registro se tomó las redes sociales este jueves 30 de octubre, mostrando a la astróloga Yolanda Sultana —conocida popularmente como la “Tía Yoli”— disfrutando de la noche de Halloween junto a vecinos y niños del sector de Ñuñoa.
El video, grabado en la esquina de Eduardo Castillo Velasco con Juan Enrique Concha, muestra a la reconocida consejera amorosa luciendo un sombrero puntiagudo mientras reparte dulces a decenas de niños que se acercan emocionados a saludarla.
Entre risas y bromas, la “Tía Yoli” también compartió algunos consejos y bendiciones. “Un saludo para las familias, y que Dios bendiga el hogar. Y que los maridos se porten bien, y las mujeres no peleen”, dijo.
