Un tierno y divertido registro se tomó las redes sociales este jueves 30 de octubre, mostrando a la astróloga Yolanda Sultana —conocida popularmente como la “Tía Yoli”— disfrutando de la noche de Halloween junto a vecinos y niños del sector de Ñuñoa.

El video, grabado en la esquina de Eduardo Castillo Velasco con Juan Enrique Concha, muestra a la reconocida consejera amorosa luciendo un sombrero puntiagudo mientras reparte dulces a decenas de niños que se acercan emocionados a saludarla.

Entre risas y bromas, la “Tía Yoli” también compartió algunos consejos y bendiciones. “Un saludo para las familias, y que Dios bendiga el hogar. Y que los maridos se porten bien, y las mujeres no peleen”, dijo.