Un ‘me gusta’ en redes sociales: la inédita explicación de madre sobre el asesinato de adolescente de 16 años en Viña del Mar

El presunto autor intelectual, de 18 años, quedó en prisión preventiva tras emboscar al estudiante. Autoridades buscan identificar a posibles dos cómplices.

Un “me gusta” en redes sociales habría sido el detonante del asesinato de un estudiante de 16 años en Viña del Mar, región de Valparaíso.

Así lo afirmó la madre de la víctima, quien relató que su hijo fue atacado a la salida del Liceo Guillermo Rivera Cotapos el pasado 16 de octubre, presuntamente por Israel Ignacio Olmedo Pacheco, de 18 años, quien hoy cumple prisión preventiva como principal sospechoso del crimen.

De acuerdo con su testimonio, el joven fue emboscado tras una discusión originada por un gesto en redes sociales hacia la pareja del imputado.

“A un amigo le dijeron que vieran al Damián porque el Israel (presunto autor) lo estaba esperando afuera”, relató la madre, y añadió que “Damián era amigo de la polola de este tipo y le dio me gusta a una foto; eso fue lo que hizo que fuera a esperarlo al colegio”.

La familia calificó el hecho como un acto “absurdo” y sin sentido. “Mi hijo tenía polola hace un año y nueve meses, entonces él era muy amigo”, expresó la madre, mientras la Fiscalía continúa las diligencias para determinar si hubo otras personas involucradas en el ataque.

