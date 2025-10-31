;

FBI frustra supuesto atentado terrorista en Michigan durante fin de semana de Halloween

Varias personas fueron detenidas por presuntamente planear un ataque violento en el estado norteamericano, según informó el director del FBI, Kash Patel.

Verónica Villalobos

Halloween

Halloween

Santiago

La policía de Investigaciones de Estados Unidods, FBI, logró frustrar un posible atentado terrorista que se habría llevado a cabo durante el fin de semana de Halloween en Michigan. Así lo confirmó el director de la agencia, Kash Patel, quien detalló que varios sospechosos fueron arrestados en el operativo realizado durante la mañana de este viernes.

“Esta mañana, el FBI ha frustrado un posible atentado terrorista y ha detenido a varias personas en Míchigan que presuntamente planeaban un ataque violento durante el fin de semana de Halloween”, señaló Patel a través de la red social X.

El director agradeció el trabajo de los agentes y de las fuerzas del orden locales, destacando que “vigilan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para defender la patria”.

Si bien no se han entregado mayores detalles del operativo, el Departamento de Policía de Dearborn confirmó que el FBI realizó acciones en esa ciudad durante la mañana, asegurando que actualmente “no existe ninguna amenaza para la comunidad”.

El caso generó preocupación en medio de los preparativos por las celebraciones de Halloween, una de las festividades más populares y concurridas de Estados Unidos.

