;

Carabinero balea a conductor que intentó atropellarlo en Recoleta: buscaba evadir fiscalización

El sujeto quedó en riesgo vital, y se confirmó que el automóvil en el que se trasladaba tenía encargo vigente por robo.

Juan Castillo

OS-9 - Carabineros

OS-9 - Carabineros / Francisco Castillo

Este jueves, un funcionario de Carabineros disparó a un sujeto que, en su afán de evadir una fiscalización, intentó atropellar al funcionario policial en la comuna de Recoleta.

El hecho se registró antes del mediodía en calle La Conquista, cuando el vehículo en cuestión, que transitaba sin patente a la vista, fue interceptado por personal policial.

Revisa también:

ADN

No obstante, el conductor intentó escapar y comenzó a manejar en contra del tránsito, lo cual dio inicio a una persecución.

En este escenario, uno de los uniformados se colocó frente al vehículo y apuntó con su arma de fuego, haciendo uso de esta al percatarse del que sujeto no tenía intenciones de frenar.

Producto del disparo, el sujeto quedó en riesgo vital, mientras que desde Carabineros confirmaron que el vehículo en el que se trasladaba tenía encargo vigente por robo.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad