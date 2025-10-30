Carabinero balea a conductor que intentó atropellarlo en Recoleta: buscaba evadir fiscalización

Este jueves, un funcionario de Carabineros disparó a un sujeto que, en su afán de evadir una fiscalización, intentó atropellar al funcionario policial en la comuna de Recoleta.

El hecho se registró antes del mediodía en calle La Conquista, cuando el vehículo en cuestión, que transitaba sin patente a la vista, fue interceptado por personal policial.

No obstante, el conductor intentó escapar y comenzó a manejar en contra del tránsito, lo cual dio inicio a una persecución.

En este escenario, uno de los uniformados se colocó frente al vehículo y apuntó con su arma de fuego, haciendo uso de esta al percatarse del que sujeto no tenía intenciones de frenar.

Producto del disparo, el sujeto quedó en riesgo vital, mientras que desde Carabineros confirmaron que el vehículo en el que se trasladaba tenía encargo vigente por robo.